«Шикарные!»: Рудковская в мини-платье вышла в свет с Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко женаты почти 11 лет / Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Продюсер Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко посетила Большой театр. Она облачилась в черное мини-платье с рюшами, черные колготки и ботильоны дополнили ее образ.

Фигурист тоже предпочел монохромный наряд, но в спортивном стиле. Он позировал с супругой в спортивном костюме и кедах. Пара насладилась балетом «Нуреев». По словам Рудковской, они остались в восторге.

— Так, товарищи, клятвенно обещаю, что я с балетом завязала на 10 дней! Вчерашний повторный «Нуреев» — 7-й мой вечер в театре за январь! «Нуреев» обладает какой-то особой магией, — написала продюсер в Instagram.

Поклонники отметили, что звездная пара хорошо выглядит. Они написали комплименты в адрес супругов.

«Шикарно выглядите. Приятного вам вечера»; «Очень красивые фото»; «Вы как всегда прекрасны»; «Шикарные!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее сообщалось, что Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой. Знаменитость возмутили слова одной из подруг телеведущей о неискренности российского шоу-бизнеса.

Читайте также: «Такой хорошенький!»: Александр Плющенко запечатлелся с маленьким братом