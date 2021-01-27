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«Шикарные!»: Рудковская в мини-платье вышла в свет с Плющенко
Яна Рудковская и Евгений Плющенко женаты почти 11 лет / Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

«Шикарные!»: Рудковская в мини-платье вышла в свет с Плющенко

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко посетила Большой театр. Она облачилась в черное мини-платье с рюшами, черные колготки и ботильоны дополнили ее образ.

Фигурист тоже предпочел монохромный наряд, но в спортивном стиле. Он позировал с супругой в спортивном костюме и кедах. Пара насладилась балетом «Нуреев». По словам Рудковской, они остались в восторге.

— Так, товарищи, клятвенно обещаю, что я с балетом завязала на 10 дней! Вчерашний повторный «Нуреев» — 7-й мой вечер в театре за январь! «Нуреев» обладает какой-то особой магией, — написала продюсер в Instagram.

Поклонники отметили, что звездная пара хорошо выглядит. Они написали комплименты в адрес супругов.

«Шикарно выглядите. Приятного вам вечера»; «Очень красивые фото»; «Вы как всегда прекрасны»; «Шикарные!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее сообщалось, что Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой. Знаменитость возмутили слова одной из подруг телеведущей о неискренности российского шоу-бизнеса.

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Евгений ПлющенкоЯна РудковскаяБольшой театр
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