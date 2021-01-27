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«Такой хорошенький!»: Александр Плющенко запечатлелся с маленьким братом
Александр Плющенко порадовал фанатов новым фото / Фото: instagram.com/gnomgnomych/

«Такой хорошенький!»: Александр Плющенко запечатлелся с маленьким братом

Юлия Курганова

Звезды

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в социальной сети опубликовал фото с младшим братом. 26 января мальчику исполнилось четыре месяца.

Саша сообщил, что сделал брату подарок. Теперь малыш носит его полосатый колпак. В кадре старший сын Плющенко обнимает младшего.

— Арсюше 4 месяца, передал ему свой колпачок, — подписал фото в Instagram Александр Плющенко.

Фанаты восхитились трогательным снимком. Многие отметили, что малыш похож на брата, хоть его лицо пока не показывают родители.

«Зайка маленький! Какое счастье!»; «Это очень трогательно»; «Какой хорошенький!»; «Самые нежные кадры», — оставили комментарии пользователи.

Ранее сообщалось, что сыну Плющенко и Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Данная процедура будет проходить в рамках судебного процесса матери мальчика против журналистов.

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Евгений ПлющенкоЯна Рудковскаясын
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