«Такой хорошенький!»: Александр Плющенко запечатлелся с маленьким братом
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр на своей странице в социальной сети опубликовал фото с младшим братом. 26 января мальчику исполнилось четыре месяца.
Саша сообщил, что сделал брату подарок. Теперь малыш носит его полосатый колпак. В кадре старший сын Плющенко обнимает младшего.
— Арсюше 4 месяца, передал ему свой колпачок, — подписал фото в Instagram Александр Плющенко.
Фанаты восхитились трогательным снимком. Многие отметили, что малыш похож на брата, хоть его лицо пока не показывают родители.
«Зайка маленький! Какое счастье!»; «Это очень трогательно»; «Какой хорошенький!»; «Самые нежные кадры», — оставили комментарии пользователи.
Ранее сообщалось, что сыну Плющенко и Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Данная процедура будет проходить в рамках судебного процесса матери мальчика против журналистов.
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