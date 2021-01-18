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«Не Плющенко, а Плюшкин»: Гном Гномыч показал заваленную игрушками ванную комнату
Фото: instagram.com/gnomgnomych

«Не Плющенко, а Плюшкин»: Гном Гномыч показал заваленную игрушками ванную комнату

Анастасия Колоскова

Звезды

Сын прославленного фигуриста Саша Плющенко показал свою спальню и ванную комнату. Последнюю Гном Гномыч превратил в настоящий склад с игрушками, за что звездная мама мальчика Яна Рудковская сравнила его с известным гоголевским персонажем.

Видео с рум-туром по Сашиным апартаментам, снятое Рудковской, появилось в его Instagram-аккаунте. На кадрах можно разглядеть светлую спальню мальчика с изящной мебелью. Он продемонстрировал маме, какую огромную крепость собрал из коробок с конструктором.

Далее камера проследовала в ванную комнату, которую Гном Гномыч буквально завалил своими игрушками.

— Вообще! Ты просто Плюшкин! Ты не Плющенко, а Плюшкин! — прокомментировала продюсер увиденное.

Поклонники обрушились с критикой на родителей мальчика, которые так балуют ребенка, и посоветовали им взять мастер-класс по воспитанию детей у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

«В детский дом отдайте. Все равно не покупали. Еще надарят. Зачем столько?»; «Подарите нуждающимся», — дали советы продюсеру в комментариях подписчики.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором Гном Гномыч показывает свое умение исполнять пируэты на льду.

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ванная комнатаЯна РудковскаяГном Гномыч
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