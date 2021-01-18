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«Похожа на Мэри Поппинс»: Варнава предстала перед подписчиками в элегантном образе
Фото: youtube.com /вМесте

«Похожа на Мэри Поппинс»: Варнава предстала перед подписчиками в элегантном образе

Анастасия Колоскова

Звезды

Резидент Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в Instagram-фккаунте фото, на котором предстала в элегантном черном дизайнерском платье. Поклонники не оставили без внимания элегантный образ звезды.

Платье артистки, выполненное в стиле ретро, украсил белый кружевной воротник. Наряд с длинным разрезом позволил Варнаве продемонстрировать поклонникам стройные ноги. Образ дополнили бежевые лодочки на шпильке и прическа а-ля голливудская волна.

Подписчика не оставили без внимания преображение знаменитости.

«Роскошная женщина»; «Ну какая красавица!»; «Ноги Варнавы — отдельное искусство», — заметили они в комментариях.

Некоторые обратили внимание на сходство Екатерины с персонажем Памелы Трэверс.

«Чем-то похожа на Мэри Поппинс. Восхищаюсь вами!», — написал один из поклонников.

Ранее Екатерина Варнава призналась, что боится беременности из-за своего носа.

участница Comedy WomanЕкатерина Варнаваобраз
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