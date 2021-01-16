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«Волчок-грибок»: сын Рудковской и Плющенко показал мастерство фигурного катания
Александр Плющенко / Фото: www.instagram.com/gnomgnomych/?hl=ru

«Волчок-грибок»: сын Рудковской и Плющенко показал мастерство фигурного катания

Никита Абрамов

Звезды

Сын Яны Рудовской и Евгения Плющенко Александр показал свое мастерство фигурного катания.

В соцсети появилось видео, на котором юный фигурист показывает свое умение исполнять пируэты на льду.

— Встречайте, волчок-грибок, — подписано под видео в Instagram-аккаунте Александра Плющенко.

Подписчики похвалили сына Плющенко, отметив его талант. «Какой молодец! Так держать! Папина гордость»; «Талантливый ребенок»; «Какой молодец».

Напомним, во время новогодних праздников старшему сыну Рудковской и Плющенко исполнилось восемь лет. Вместе с папой Гном Гномыч, как часто называют сына родители, занимался фигурным катанием, тренировался и закалялся.

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Евгений ПлющенкоЯна Рудковскаяфигурное катание
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