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Сыну Плющенко и Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Журналисты написали, что у Александра Плющенко синдром Аспергера / Фото: instagram.com/gnomgnomych/

Сыну Плющенко и Рудковской назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Юлия Курганова

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Сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александру, известному как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Она будет проходить в рамках судебного процесса матери мальчика против журналистов.

— На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию, — сообщила адвокат пострадавшей стороны Анна Бутырина, сообщает издание Sport 24.

Статья об Александре Плющенко появилась в издании StarHit 3 мая 2020 года. В ней сообщалось, что у наследника Рудковской и Плющенко синдром Аспергера. Портал ссылался на анонимный Telegram-канал «НеМалахов».

Родители ребенка назвали материал ложным. Позже Рудковская заявила, что из-за статьи ее сын получил психотравму, из-за которой отказывался есть и ходить на тренировки. Продюсер подала в суд на журналистов StarHit.

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Яна Рудковскаясудсын
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