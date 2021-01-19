Я жду извинений. Евгений Плющенко собирается выйти на ринг с Алексеем Железняковым

Фото: instagram.com/plushenkoofficial

Пожалуй, самым громким скандалом в новом году в мире фигурного катания стал конфликт между двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым. И на сегодняшний день он пока не разрешен.

Новый виток разногласий начался с поста Алексея в соцсети, где он, грубо оскорбив Евгения, написал следующее: «Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прикрас»...

Это уже не первый выпад хореографа в адрес знаменитого фигуриста. Ранее он обвинял Плющенко в отсутствии «порядочности» из-за перехода к нему в школу «Ангелы Плющенко» ведущих фигуристов «Хрустального», где работает Железняков.

Евгений вызов принял, сказав о том, что для разрешения разногласий готов встретиться с Железняковым на ринге.

Но буквально через пару дней Алексей, опять же в соцсетях, попросил прощения у Евгения за свои негативные эмоции. Он признался, что не сдержался, так как поверил словам посторонних людей. В ответ Плющенко потребовал, чтобы извинения были принесены лично.

Но пока их нет...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию:

— В мой адрес в посте у Железнякова были сказаны поганые вещи, пусть теперь позвонит и нормально извинится. Пока этого нет. И если Алексей хочет со мной поговорить, я открыт — никого не боюсь и ни от кого не бегаю. Что касается боя, я ожидал эту историю. Сразу сказал, что, скорее всего, он не состоится со стороны вызывающего. Я же готовлюсь к нему абсолютно серьезно.

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