Пару строк про кино

Актер Александр Песков / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В год 75-летия Великой Отечественной войны актер Александр Песков стал лауреатом премии «Вспомним всех поименно». «Вечерке» он рассказал, как создал работу, которая выиграла премию, а также выделил свои любимые роли.

— Александр, в 2020 году вы стали победителем народного марафона «Вспомним всех поименно», проводимого столичным Департаментом национальной политики и межрегиональных связей. С какой именно работой вы победили?

— Я написал рассказ о своем отце, ветеране Великой Отечественной войны Василии Пескове. Он был старшим из 14 детей нашей большой семьи. Я снял видеоролик по этому произведению и , согласно условиям конкурса, разместил его в интернете. Моя работа собрала достаточное для победы количество лайков. Награждение проходило в Торгово-промышленной палате, где я для всех победителей исполнил пару песен из своего репертуара.

— Расскажите, как вы стали артистом?

— Сперва я оказался на первом курсе Щепкинского училища, где был самым молодым из парней. А затем меня пригласили сниматься в фильме «Отряд». Многие мои коллеги по съемочной площадке оказались студентами Школы-студии МХАТ. Я с ними сдружился и в 1984 году, когда фильм вышел на экраны, принял решение перевестись к ним. После окончания вуза стал работать во МХАТе имени Горького.

— Какие роли вы можете выделить в своей карьере?

— У меня было много главных ролей: Валентин в пьесе Рощина «Валентин и Валентина», Огонь в «Синей птице» и другие. Плодотворным был период в Театре Пушкина, где я сыграл Дубровского в одноименном спектакле по роману Александра Сергеевича Пушкина, и Печорина в спектакле по мотивам произведений Лермонтова. На сегодняшний день у меня насчитывается уже 38 театральных работ. Несмотря на это, мне удается совмещать работу с концертной деятельностью.

— Вы часто снимаетесь в кино. Какими работами вы порадуете в будущем зрителей?

— Недавно закончились съемки новых сезонов сериала «По законам военного времени». В каждом по восемь серий. Тема — Великая Отечественная война. Она, как вы уже поняли, мне близка. В четвертом и пятом сезонах я играю майора Дремова, действие происходит в 1944 году. Кроме того, на Первом канале должен выйти фильм «Я жив». Хочу заметить, что я пишу стихи, и одно стихотворение посвятил кинематографу: «…Из всех искусств для нас важнейшим является кино…»

— А ваши сборники еще не выходили?

— Произведений у меня довольно много, но книг пока нет. Публикация одной планируется на этот год. Сейчас стихотворения размещены на моем сайте. Это больше похоже на зарифмованные мысли по волнующим меня темам. Все желающие могут с ними ознакомиться.

— Как вы считаете, что нужно, чтобы добиться успеха на сцене?

— Несомненно, искусство требует наличия таланта, но также необходимы трудолюбие, воображение и фантазия. Без этого хорошим актером не стать.

— Какие станции метро вам нравятся?

— В молодости, когда я бывал в метро особенно часто, мне больше всех нравились «Тверская», «Пушкинская» с «Чеховской», а еще «Театральная», так как неподалеку располагается много театров. Да и расстояния между ними небольшие, что особенно удобно.

ДОСЬЕ

Александр Песков родился 19 мая 1965 года. Сыграл 38 ролей в театре, более 60 — в кино. Награжден медалями Министерства обороны «За заслуги» и «За укрепление боевого содружества» за концерты перед военнослужащими. В 2005 году получил театральную премию «Ромашка» за роль Билли Биббита в спектакле «Рубиновый вторник».

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