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«Так и останусь холостым»: Корчевников пошутил о своем семейном положении
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«Так и останусь холостым»: Корчевников пошутил о своем семейном положении

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Борис Корчевников в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1», героем которой стал адвокат Александр Дубровинский, пошутил на тему, почему до сих пор не связал себя узами брака.

Звездный адвокат, известный своей статью к изысканной одежде, продемонстрировал в эфире, как правильно завязывать галстук-бабочку, отметив при этом, что бабочки на резинке «носят только официанты».

В свою очередь Корчевников признался, что никогда не носил бабочки и не умеет их завязывать.

Ведущий восхитился виртуозным мастерством Дубровинского.

— Боже мой. У меня никаких шансов. Я продолжу носить бабочки на резинке и так и останусь холостым, — пошутил Борис, который в свои 38 лет является заядлым холостяком.

Ранее Борис Корчевников зарегистрировался на сайте знакомств. Телеведущий давно не состоит в отношениях, хотя многие поклонницы его творчества мечтают, чтобы ведущий наконец обрел свое счастье.

Яснознающая и таролог Елизавета Бурая объяснила, что Корчевников по жизни является одиночкой и в ближайшие пять лет его вряд ли можно будет увидеть в паре с женщиной.

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судьба человекаБорис Корчевниковличная жизнь
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