Фото: instagram.com/b.korchevnikov/

Телеведущий Борис Корчевников зарегистрировался на сайте знакомств по совету актрисы Анны Старшенбаум.

Прямо в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» артистка помогла ему разместить данные в приложении. Они вместе выбрали фотографию профиля, остановившись на снимке с ребенком в руках — такое фото внушает серьезность намерений мужчины.

— Наши с вами анкеты никак не сходятся? — поинтересовался ведущий у Старшенбаум.

Телеведущий давно не состоит в отношениях, хотя многие поклонницы его творчества мечтают, чтобы Корчевников нашел свою любовь.

Ранее Корчевников назвал причину своих проблем со слухом.

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