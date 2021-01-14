«Очень тяжелый случай»: таролог рассказала, что ждет Корчевникова в личной жизни

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Несмотря на головокружительную карьеру, любовная линия актера и телеведущего Бориса Корчевникова абсолютна переломлена. Звезде знаменитых ток-шоу не везет на личном фронте. Такое мнение высказала яснознающая и таролог Елизавета Бурая в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— У Корчевникова одиночество считывается не только по картам, он по жизни, в принципе, одиночка. Внутренняя тоска и смятение, недоверие к людям, несмотря на его коммуникабельность и социальную профессию, не позволяют ему впустить в свою жизнь постороннего человека, — сказала Бурая.

Таролог высказала мнение о том, что Корчевникова вряд ли можно будет увидеть в ближайшие пять лет в паре с женщиной.

— Конечно, отношения у него были. Вернее, попытки их построить… Но нужно понять одну простую истину: Корчевников по своей натуре человек абсолютно несемейный — это холостяк по жизни. Я не вижу в его судьбе никого, кто бы смог сегодня или в ближайшем будущем заполнить пустоту, которая у него образовалась в сердце и душе. Это очень тяжелый случай, — сказала собеседница «ВМ».

К тому же, по словам Бурой, заболевание, которое артист не так давно поборол, тоже повлияло на его психоэмоциональное состояние. По мнению таролога, после недуга телеведущий стал намного раздражительнее.

— Тяжелые болезни всегда меняют человека. Сейчас он не тот, которым был. Это такой молодой старичок уже, с тяжелым характером. И вряд ли кто-то сможет с ним ужиться, — отметила таролог.

Несмотря на пессимистичный прогноз, Бурая выразила надежду на то, что знаменитому телеведущему все же посчастливится встретить свою вторую половинку.

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