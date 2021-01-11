«Тучи уже сгустились»: таролог назвала звездные пары, которые разведутся в 2021 году

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Наступивший год принесет как приятные, так и разрушительные перемены в личной жизни ряду звездных пар, предупреждают астрологи и экстрасенсы. Каким знаменитым партнерам не удастся пройти испытания, которые уготовила им судьба, «Вечерняя Москва» решила узнать у таролога и потомственной яснознающей Александры Кожевниковой.

Уилл Смитт и Джада Пинкетт

По словам таролога, нелегким окажется 2021 год для пары, где союз состоит из таких зодиакальных знаков, как Дева и Весы.

— Таковым является союз любимца миллионов женщин Уилла Смита и его очаровательной супруги Джады Пинкетт. Несмотря на то что пара воспитала целую плеяду новых звезд, которыми являются их совместные дети, этот брак давно трещит по швам, и в 2021 году судьба поставит их перед окончательным выбором: быть дальше вместе и терпеть измены с обеих сторон или же расстаться полюбовно, — сказала таролог.

По ее словам, союз Девы и Весов и без того крайне нестабилен. Девы очень критичны ко всему, особенно к духовным и интуитивным чувствам. В Весах они не всегда могут найти то, что ищут, поэтому часто заводят любовников и погружаются в приключения на стороне. Известно, что у Джады есть фаворит, о котором, кстати, знает даже Уилл. Эта интрига и станет предопределяющей, и в этом году все решится: пара Уилл Смит — Джада Пинкетт заявит о разводе.

Собеседница «ВМ» отметила, что в таком союзе «каждый тянет одеяло на себя», что тоже делает отношения абсолютно несносными.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова

Непростые времена ожидают еще одну знаменитую пару, которая покорила многих своей красотой и харизмой. Речь о союзе Константина Хабенского и Ольги Литвиновой (Козерог и Лев).

— Козерог очень дисциплинированный, любит, чтобы все было четко, а Лев — прерывистый и импульсивный. Оба знака очень властолюбивы и не любят отдавать бразды управления в чужие руки, — поясняет эксперт. — Часто такие пристрастия создают ситуации соперничества в отношениях, что приравнивает их совместимость к нулю, ведь знаки сами по себе полностью противоположны. И с годами сложнее всего создавать видимость того, что они в союзе счастливы. В ситуации с Ольгой Литвиновой и Константином Хабенским все это было возможно, но в этом году всему придет конец, ведь наступивший год — время, когда шаткие союзы рушатся, а сильные, напротив, крепнут.

А брак этой звездной пары, заметила Кожевникова, сложно назвать крепким.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Крах, по словам таролога, постигнет в этом году еще одну звездную семью. Речь идет о союзе певца Влада Топалова и теледивы Регины Тодоренко. Несмотря на пополнение в семье и совместные проекты, между партнерами, как отметила таролог, уже «сгустились тучи»:

— И без того они очень сложная пара. Влад — Скорпион, а значит, самовлюбленный и очень самонадеянный человек. Близнецы же тоже любят внимание, но они более мягкотелые все же, что их в этом союзе и губит. Увы, в 2021-м данная пара рискует разбежаться. Не исключено, что они давно об этом подумывают, просто боятся сказать открыто. Они погрязли в проблемах, и их союз постепенно идет ко дну. Единственный фактор, который не дает им сказать друг другу прощальные слова, — это физическое влечение друг к другу и совместный ребенок.

При этом специалист отметила, что если паре не удастся найти общий язык, то развод неизбежен.

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