«Время великих ушло»: Соседов дал мрачный прогноз о будущем российского шоу-бизнеса

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Россию ждет достаточно мрачное будущее по части творческих перспектив. Настоящих гениев будет рождаться все меньше, а те, что есть сейчас, скорее всего, будут строить карьеру на скандалах, а не на реальном таланте. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил музыкальный критик, журналист, радиоведущий и шоумен Сергей Соседов.

В ходе беседы с «ВМ» он призвал не ждать в 2021 году рождения новых музыкальных инноваторов.

— В том плане, в котором понимаю я, в наступившем году из артистов не выстрелит никто. На мой взгляд, выстрелить — это создать хороший репертуар, выпустить хиты, которые запел бы народ. О таких песнях стали бы говорить не только подростки в школах и лицеях: «А вот ты слышал, какой я крутой? А родители вон там…». Нет, нужно, чтобы о настоящих хитах говорили по всей стране, чтобы они зазвучали на радио и по телеканалам. Причем не по каким-нибудь инди-каналам или в проплаченных ротациях каких-либо радиостанциях. Нужны такие песни, которые полюбились бы широкому кругу людей, и вот в этом смысле никто больше никогда не выстрелит, — заявил Соседов.

Он считает, что Россия больше не породит «больших» песен и людей (актеров, певцов, исполнителей и т. п.). По мнению критика, этого не будет больше по определению, поскольку для появления таких личностей нет готовой почвы и питательной среды. Это связано с тем, что современная жизнь строится по другим правилам, говорит собеседник «ВМ».

— Сегодня не родятся великие люди, это время ушло. Разве что, быть может, появятся крупные деятели в области науки, но в сфере искусства — однозначно нет, — утверждает эксперт.

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Он прогнозирует, что успех отдельно взятых звезд шоубизнеса будет в лучшем случае локальным и не выйдет за пределы маленькой аудитории. Популярность будет достигаться за счет разжигания скандалов либо организации коллабораций с участием знаменитых певцов типа Николая Баскова, записавшего в прошлом году трек с блогером Даней Милохиным.

— Но это что? Это калиф на час (фразеологизм, обозначающий людей, которые пришли к власти случайно и ненадолго, а затем вынуждены с нею распроститься — прим. «ВМ»). Все это локально. И к искусству, на мой взгляд, не имеет никакого отношения. Это некий шоу-проект, шутка продюсера или кто этим занимается. Модный прикол такой, а не искусство. Ну, будут новые Моргенштерны, Zivert там… Но все это ерунда. Что они поют, что не поют — можно это убрать за скобки, закрыть и ничего решительно не изменится, как если бы их и не было вовсе. Их музыка ничего не дает ни обществу, ни музыкальному быту. Это только растрата чьих-то денег, добываемых, как правило, криминальным способом. Средства перераспределяются на проекты, а затем уводятся и отмываются, — рассказывает журналист.

Он заключил, что «ничего хорошего, кроме плохого» подобные артисты не несут, одновременно с этим негативно влияя на вкус других людей. По мнению собеседника «ВМ», деньги, которые идут на клипы и студийную запись песен этих музыкантов, следовало бы отдать нуждающимся.

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