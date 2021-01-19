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«Эмоционально тяжело»: Бузова пожаловалась на нелегкую работу ведущей телешоу
Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

«Эмоционально тяжело»: Бузова пожаловалась на нелегкую работу ведущей телешоу

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова рассказала в соцсетях, как нелегко ей даются съемки очередных выпусков шоу «Бородина против Бузовой». Данная программа на телеканале ТНТ, которая ранее была посвящена участникам «Дома-2», после закрытия телестройки переключилась на острые социальные темы.

Команда проекта уже приступила к съемкам новых выпусков после новогодних каникул. Бузова пожаловалась на плотный график работы, так как в день им приходится записывать сразу две программы. Она призналась, что ей нелегко дается погружение в боль и проблемы героев проекта.

— Это, конечно, эмоционально тяжело. Одно шоу по эмоциям тяжело, когда ты эмоционально выкладываешься и проникаешься историей наших героев и им сопереживаешь, и живешь, проживаешь с ними их боль, их ситуации, проблемы. Одно шоу тяжело. А два — это вдвойне, — посетовала Бузова в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Кроме того, она призналась, что после съемок чувствует себя «опустошенной».

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съемкиведущаяОльга Бузова
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