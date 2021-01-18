«На Бузову стала похожа»: поклонники оценили новый образ Чеховой

Фото: youtube.com / Ходят слухи

Теле- и радиоведущая Анфиса Чехова поделилась с подписчиками снимком, где позирует в ярко-красном платье с запахом. Чехова также продемонстрировала поклонникам новую прическу — каре. Подписчики оценили элегантный образ звезды и заметили, что он делает ее похожей на Ольгу Бузову.

Чехова сделала снимок в Сочи, где проводит отпуск. Образ светская львица дополнила черными лодочками и колготками в тон обуви.

«Безупречная!»; «Какая вы красотка»; «О боже, богиня Анфиса, как вам идет этот красный»; «Вы как всегда бомбезно выглядите! Платье шикарное», — не поскупились на комплименты подписчики знаменитости.

Некоторые не преминули обратить внимание на то, что похудевшая и похорошевшая Чехова стала похожа на популярную российскую певицу.

«На Бузову стала похожа»; «Вылитая Бузова», — написали фолловеры.

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