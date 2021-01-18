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«Отличный лайфхак и вырез»: Вера Брежнева показала, как скрыть морщины на фото
Фото: instagram.com/ververa

«Отличный лайфхак и вырез»: Вера Брежнева показала, как скрыть морщины на фото

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта приемом, который позволит убрать морщины на лице при фотографировании.

— Лайфхак, как сделать фото, чтобы не было видно морщин: сделать его лежа, — подписала звезда опубликованное селфи, которое сняла в горизонтальном положении.

Поклонники поддержали звезду, отметив, что тоже применяют его на практике.

«Я пользуюсь»; «Отличный!», «Отличный лайфхак, Вера! И вырез», — написали они.

Большинство же подписчиков уверили знаменитость, что над ее красотой и молодостью не властны время и морщины.

«Вера, вы будете самой красивой, даже когда вам будет 100 лет»; «Главное, чтобы в сердце не было морщин. Остальное ерунда», — заметили фолловеры в комментариях.

Ранее Брежнева рассказала, почему долго не решалась на брак с Константином Меладзе.

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лайфхакиВера Брежневаестественная красота
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