«Отличный лайфхак и вырез»: Вера Брежнева показала, как скрыть морщины на фото
Известная певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта приемом, который позволит убрать морщины на лице при фотографировании.
— Лайфхак, как сделать фото, чтобы не было видно морщин: сделать его лежа, — подписала звезда опубликованное селфи, которое сняла в горизонтальном положении.
Поклонники поддержали звезду, отметив, что тоже применяют его на практике.
«Я пользуюсь»; «Отличный!», «Отличный лайфхак, Вера! И вырез», — написали они.
Большинство же подписчиков уверили знаменитость, что над ее красотой и молодостью не властны время и морщины.
«Вера, вы будете самой красивой, даже когда вам будет 100 лет»; «Главное, чтобы в сердце не было морщин. Остальное ерунда», — заметили фолловеры в комментариях.
Ранее Брежнева рассказала, почему долго не решалась на брак с Константином Меладзе.
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