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Блогер Дава объяснил, почему не ревнует Бузову
Фото: youtube.com / Fametime TV

Блогер Дава объяснил, почему не ревнует Бузову

Виктория Федотова

Звезды

Блогер и музыкант Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, объяснил, почему он не ревнует свою девушку Ольгу Бузову.

— Ревнивый, но с Олей у меня нет особой ревности, она не дает каких-либо поводов. Я тоже стараюсь лишний раз их не давать. Ни с кем не хожу за руку, не обнимаю. Для меня это прямо мерзко, это не приветствуется, — заявил Манукян.

По его словам, некоторые пары в ледовых шоу, не состоя в отношениях друг с другом, целовались, и для него это было неприемлемо.

— Оля постоянно в работе — только к этому можно ревновать. И мне хочется больше проводить с ней время, — пояснил блогер.

Манукян отметил, что он очень любит Бузову и она его очень изменила: он перестал быть черствым.

Видео опубликовано на YouTube.

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