«С гениями сложно»: Брежнева рассказала, почему долго не решалась на брак с Меладзе

Фото: youtube.com / FAMETIME TV

Участница золотого состава «ВИА Гра» Вера Брежнева призналась, что не сразу решилась на брак с продюсером и композитором Константином Меладзе. Об этом певица рассказала в интервью Арману Давлетярову, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам Брежневой, период притирки характеров длился в их с Меладзе отношениях довольно долго. В это время она и не задумывалась о свадьбе. И только после проверки чувств поняла, что хочет связать с ним жизнь.

— С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились, реально сложно, — призналась певица.

Она рассказала, что теперь они с супругом относятся друг к другу с пониманием и доверием. Им из-за работы часто приходится расставаться, поэтому каждая встреча становится долгожданной.

— Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу, — поделилась Брежнева во время интервью.

Певица отметила, что обладает более эмоциональным характером, чем Меладзе. Но если продюсера вывести из себя, то он тоже может довольно резко отреагировать. По словам Брежневой, она не сразу приняла тот факт, что супруг не летает на самолетах. А теперь с удовольствием соглашается на автомобильные путешествия с любимым.

Певица и композитор зарегистрировали брак в Италии в 2015 году.

Ранее Вера Брежнева пожаловалась на неидеальную фигуру.

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