«Расшиваю одежду»: Вера Брежнева пожаловалась на неидеальную фигуру

Фото: youtube.com / FAMETIME TV

Российская певица Вера Брежнева заявила, что у нее нестандартная фигура, вещи не сидят на ней идеально.

— У меня бедра и талия — единичка, а наверху — троечка. Я все либо расшиваю, либо ушиваю. Исключения — одежда оверсайз, — пожаловалась артистка, уточнив, что ей трудно подбирать вещи, у нее неидеальная фигура.

Брежнева заявила, что она выступает за разумное потребление, поэтому не выбрасывает вещи, а отдает подругам и сестрам.

— Мне нравится, что мои вещи продолжают жить. Я не вещист и не шопоголик, — пояснила певица.

Она добавила, что в настоящее время «очень плохо» питается — ест все, кроме пельменей. Она стала есть сладкое, которое организм звезды не воспринимает. Видео опубликовано на YouTube-канале Fametime TV.

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