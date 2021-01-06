Вера Брежнева призналась, за что любит новогодние каникулы
Певица Вера Брежнева призналась, что очень любит новогодние каникулы. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
По ее словам, в период новогодних праздников появляется время на себя, семью и друзей.
— Самая большая ценность новогодних каникул именно в этом, хотя раньше я просто любила поесть и поспать, — написала певица.
Ранее Вера Брежнева ответила на вопрос поклонников о беременности. Певица выложила фотографию, где она позирует возле елки. Одна из поклонниц артистки решила, что Брежнева беременна. Певица в ответ пояснила, что у нее сложилось такое ощущение из-за вещей большого размера.
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