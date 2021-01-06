Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Шикарная пара»: Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Прилучным
Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

«Шикарная пара»: Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Прилучным

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Мирослава Карпович выложила в Instagram-аккаунте фото, где позирует в страстных объятиях своего возлюбленного Павла Прилучного.

Как уточняет актриса, кадр является фрагментом из спектакля «Косметика врага», где пара играет на одной сцене.

— Все недоигранное — доиграем! — написала Карпович рядом с фото. Она уточнила, что премьера постановки состоится 9 января в Театриуме на Серпуховке.

«Шикарная пара»; «Вы невероятные»; «Сколько экспрессии!»; «Какая красота, дух захватывает», — написали фолловеры актрисы в комментариях.

Напомним, Павел Прилучный весной 2020 года развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака.

После развода актеру начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. Впервые ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

Читайте также: «На свидание уже позвали»: Муцениеце рассказала о новых отношениях после развода

Павел ПрилучныйфотоМирослава Карпович
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте