«Шикарная пара»: Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Прилучным

Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович выложила в Instagram-аккаунте фото, где позирует в страстных объятиях своего возлюбленного Павла Прилучного.

Как уточняет актриса, кадр является фрагментом из спектакля «Косметика врага», где пара играет на одной сцене.

— Все недоигранное — доиграем! — написала Карпович рядом с фото. Она уточнила, что премьера постановки состоится 9 января в Театриуме на Серпуховке.

«Шикарная пара»; «Вы невероятные»; «Сколько экспрессии!»; «Какая красота, дух захватывает», — написали фолловеры актрисы в комментариях.

Напомним, Павел Прилучный весной 2020 года развелся с Агатой Муцениеце после восьми лет брака.

После развода актеру начали приписывать роман с коллегой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. Впервые ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

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