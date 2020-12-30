«На свидание уже позвали»: Муцениеце рассказала о новых отношениях после развода

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Актриса Агата Муцениеце все еще с обидой смотрит на свой разрыв с Павлом Прилучным, но уже готова к новым отношениям. Она призналась, что ее недавно позвали на свидание.

Модель заявила, что после распавшегося брака не потеряла веру в романтику и любовь. Вместе с тем она пока не хотела бы выходить замуж еще раз.

— У меня нет самоцели снова выйти замуж, всем доказать что-то. Я даже не хочу замуж, если честно, и не пойду. Но на свидание уже позвали, да, — сказала она в YouTube-шоу «Откройте, Давид».

Муцениеце добавила, что больше всего в разводе с Прилучным ее раздражает его нечестность. По мнению актрисы, все можно было бы уладить, если бы ее ныне бывший муж во всем признался, а не стал скрывать свою неверность.

Напомним, Павел Прилучный развелся с супругой весной 2020 года. Они были в браке около восьми лет, за это время у них родились сын Тимофей и дочь Мия. СМИ утверждали, что незадолго до размолвки актер якобы был уличен в физической агрессии по отношению к Муцениеце.

Прилучному после развода начали приписывать роман с актрисой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

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