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«Агрессия в мою сторону»: Муцениеце рассказала, как распался ее брак с Прилучным
Фото: instagram.com/bugevuge

«Агрессия в мою сторону»: Муцениеце рассказала, как распался ее брак с Прилучным

Ростислав Зубков

Звезды

Актриса Агата Муцениеце рассказала, когда поняла, что ее брак с Павлом Прилучным дал трещину. Откровенными подробностями личной жизни она поделилась с солисткой Большого театра Анастасией Меськовой.

Артистка балета пришла на YouTube-шоу Муцениеце «Честный развод». Меськова призналась, что ее первый брак объединил «отличницу и хулигана». Муцениеце в свою очередь отметила, что тоже оказалась в подобных отношениях.

— Анализировала что-то и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону… — сказала бывшая жена звезды сериала «Мажор».

Напомним, Павел Прилучный развелся с супругой весной 2020 года. Они были в браке около восьми лет и за это время в браке родились сын Тимофей и дочь Мия. СМИ утверждали, что незадолго до размолвки актер якобы был уличен в физической агрессии по отношению к Муцениеце.

Прилучному после развода начали приписывать роман с актрисой Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

Читайте также: «Папа обижается, что мы ему не звоним»: Муцениеце рассказала об отношениях детей с Прилучным

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