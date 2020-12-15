«Папа обижается, что мы ему не звоним»: Муцениеце рассказала об отношениях детей с Прилучным

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Несмотря на то что Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались с огромным скандалом, звездная пара сохраняет нормальные отношения ради детей.

Воспитанием детей в основном занимается мама. А вот Прилучный встречается с ними по определенным дням. Выяснилось, что актеру не хватает общения со своими чадами, сообщает «СтарХит».

Дети звездных родителей, кажется, смирились с тем, что отец не живет с ними. Порой они даже забывают связаться с Прилучным. Об этом рассказала Агата, когда застала дочку за отправкой нежных сообщений сестре.

— Папе напишешь? А то папа обижается, что мы ему не звоним, — предложила Муцениеце своей дочери.

Напомним, Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным летом 2020 года после восьми лет брака. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия.

Павлу Прилучному после развода с Агатой Муцениеце начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментировала личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей.

Читайте также: «Боялась, что не смогу заработать»: Муцениеце рассказала о времени после расставания с Прилучным