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«Боялась, что не смогу заработать»: Муцениеце рассказала о времени после расставания с Прилучным
Фото: YouTube.com / Agata Muceniece

«Боялась, что не смогу заработать»: Муцениеце рассказала о времени после расставания с Прилучным

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Агата Муцениеце призналась, что после развода с актером Павлом Прилучным она боялась, что не сможет встать на ноги и прокормить свою семью.

— Я, помню, боялась, что не смогу заработать денег. Оказалось, что это полный бред, — разоткровенничалась Муцениеце в эфире собственного шоу «Честный развод».

В данный момент жизнь актрисы наладилась во всех аспектах. Несмотря на то что воспитание Тимофея и Мии полностью легло на ее плечи, она сняла квартиру в центре Москвы и стала работать в два раза больше, ведь количество приглашений в новые проекты после мучительного расставания значительно увеличилось.

— У меня сейчас сложный график. Спасибо, Господи, что у меня много съемок, — порадовалась за себя актриса.

В данный момент Муцениеце по-настоящему наслаждается свободой и может ни в чем себе не отказывать.

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актрисаразводАгата Муцениеце
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