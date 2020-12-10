«Стала сильнее»: звезда сериала «Кухня» призналась, что стала жертвой абьюзера

Фото: YouTube.com / Agata Muceniece

Российская актриса Елена Ксенофонтова, полюбившаяся публике в роли Элеоноры Галановой в сериале «Кухня», в течение девяти лет проживала с адвокатом Александром Рыжих, которому родила дочку Соню. Ксенофонтова заявила, что она стала жертвой абьюзерских отношений. В 2016-м году артистка разошлась со своим мужем, однако экс-супруг продолжает угрожать ей.

— Ад начался: развод, побег, судебный процесс… Я этого человека панически боялась. Могла выйти из подъезда, увидеть его и начать задыхаться. У меня поднималась температура, я хваталась за машины… В какой-то момент я вдруг поняла, что он у меня в голове стал огромным, со сверхспособностями, а я, маленькая, сижу в уголке и жду, когда меня пожрут, — разоткровенничалась артистка в эфире YouTube-шоу «Честный развод» с Агатой Муцениеце.

Справиться с личными страхами актрисе помог психолог. Следуя советам специалиста, Ксенофонтова каждый день записывала в тетрадь слова благодарности бывшему мужу, несмотря на всю горечь и беды, которые он ей принес. Поначалу артистка не знала, за что говорить спасибо ее экс-супругу. Однако со временем она нашла тысячу причин, за которые его можно было поблагодарить.

— Я успокоилась и стала сильнее, — заявила звезда «Кухни».

В данный момент актриса наслаждается свободной жизнью, несмотря на прошлое, которое никак не может забыться. По словам Елены Ксенофонтовой, им с мужем необходим честный диалог, который, по ее словам, уже никогда не сможет состояться.

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