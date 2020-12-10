«Женщине обязательно нужно готовить»: Анна Седокова рассказала о семейной жизни

Фото: youtube.com / Василий Конов

Не так давно певица Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Артистка рассказала, как складывается семейная жизнь с новым супругом.

Седокова считает, что женщина в семье обязательно должна готовить.

— Я считаю, что женщине обязательно нужно готовить. Ну необязательно, конечно. Я просто еще из того поколения женщин, которые считают: мужчине надо готовить, — пояснила певица.

Она отметила, что негативно стала влиять на своего спортивного супруга, так как старается накормить его «всякими вредными вкусностями».

— Мне самой приходится отказываться от хинкали с бараниной! Я это люблю, но у меня муж спортсмен и красавчик, мне нельзя этим увлекаться! — признается Седокова.

Седокова поделилась воспоминаниями со свадьбы. Она рассказала, что не смогла сдержать слез, поэтому «всю свадьбу провела с красным носом». Анна добавила, что плачет часто, но от счастья.

В среду, 9 декабря, состоялась закрытая презентация нового клипа Седоковой. Артистка предстала в необычном для нее образе и посвятила композицию ее браку с баскетболистом Янисом Тиммой. Певица ознаменовала новый трек манифестом настоящей любви, пишет «СтарХит».

Фото: Telegram/AnnaSedokova

Этот брак стал третьим для певицы и вторым для спортсмена. Пара рассказала о своих отношениях осенью 2019 года. Они поженились в сентябре 2020-го.

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