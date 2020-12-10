Анна Седокова показала эксклюзивные кадры со свадьбы в новом клипе

Фото: @annasedokova / Официальная страница Анны Седоковой в Instagram

37-летняя певица Анна Седокова, в прошлом месяце сыгравшая свадьбу с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который младше ее почти на 10 лет, выпустила клип на песню «Привязана к тебе». Ролик включает эксклюзивные кадры с росписи молодоженов в ЗАГСе.

Так, в клипе можно увидеть, как Анна и Янис надевают друг другу кольца, ставят подписи, целуются и принимают поздравления от родных.

Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась, что описала в композиции свои чувства к любимому, которого считает «лучшим из людей».

— Некоторые пары расстались на карантине, но есть и те, чьи отношения стали только крепче. Трек «Привязана к тебе» как раз о людях, которым хорошо вдвоем независимо от обстоятельств, — сообщила звезда в подписи к видео.

Напомним, что этот брак стал третьим для певицы и вторым для спортсмена. Пара рассказала о своих отношениях осенью 2019 года.

Читайте также: Экс-супруг Полины Гагариной не исключил возможности нового брака