Экс-супруг Полины Гагариной не исключил возможности нового брака

Дмитрий Исхаков отметил, что есть люди, которым не дано делать удачные фото / Фото: instagram.com/isxakov

Фотограф Дмитрий Исхаков, не так давно расторгнувший брак с певицей Полиной Гагариной, провел эфир в своем Instagram-аккаунте. Отвечая на вопросы подписчиков, он рассказал, что не исключает возможности вновь жениться.

По словам фотографа, он не перестал верить в любовь, и семья для него по-прежнему является главной ценностью. Однако мужчина не преминул заметить, что к выбору будущей спутницы жизни подойдет с особой тщательностью. Так, Исхаков признался, что его взгляд приковывают элегантные женщины с красивыми руками и пальцами.

В общении с поклонниками Дмитрий коснулся темы отношений с сыном бывшей супруги. Андрея, сына Гагариной от первого брака, которого Исхаков официально усыновил и воспитывал с пятилетнего возраста.

— И первое, что он сказал мне в нашу первую встречу, была фраза «Какой вы интеллигентный мужчина». С тех пор у нас идеальные отношения, лучшие», — цитирует Дмитрия «Экспресс газета»

Фотограф заверил, что расставание в Полиной не повлияет на их общение с ребенком.

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