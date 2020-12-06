Полина Гагарина поразила поклонников своей худобой
Певица Полина Гагарина опубликована свою фотографию в бикини, однако не все поклонники оценили физическую форму звезды.
В комментариях к снимку в Instagram Гагариной часть подписчиков критически оценили внешний вид певицы, оставив комментарии «скелет», «анорексия», «на флюорографии можно экономить».
Однако нашлись и те, кого восхитила фигура звезды. Некоторые поклонники Гагариной сочли, что она прекрасно выглядит.
Ранее стало известно, что Полина Гагарина официально подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым.
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