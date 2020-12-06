Полина Гагарина поразила поклонников своей худобой

Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина опубликована свою фотографию в бикини, однако не все поклонники оценили физическую форму звезды.

В комментариях к снимку в Instagram Гагариной часть подписчиков критически оценили внешний вид певицы, оставив комментарии «скелет», «анорексия», «на флюорографии можно экономить».

Однако нашлись и те, кого восхитила фигура звезды. Некоторые поклонники Гагариной сочли, что она прекрасно выглядит.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина официально подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым.

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