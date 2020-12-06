Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полина Гагарина поразила поклонников своей худобой
Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина поразила поклонников своей худобой

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица Полина Гагарина опубликована свою фотографию в бикини, однако не все поклонники оценили физическую форму звезды.

В комментариях к снимку в Instagram Гагариной часть подписчиков критически оценили внешний вид певицы, оставив комментарии «скелет», «анорексия», «на флюорографии можно экономить».

Однако нашлись и те, кого восхитила фигура звезды. Некоторые поклонники Гагариной сочли, что она прекрасно выглядит.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина официально подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Читайте также: «Нереальная»: Гагарина опубликовала фото в вечернем платье в Кремлевском дворце

фотографиифизическая формаПолина Гагарина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте