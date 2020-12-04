«Невероятно красивая»: Гагарина в вечернем платье запечатлелась в Кремлевском дворце

Полина Гагарина поделилась радостной новостью / Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица Полина Гагарина побывала на премии «Виктория», которая состоялась 3 декабря в Кремлевском дворце. На мероприятии она появилась в черном длинном платье, а также туфлях в тон.

Артистка стала обладательницей награды, как лучшая певица. Статуэтку она показала своим поклонникам.

— Национальная музыкальная премия «Виктория» — лучшая поп-исполнительница! Спасибо за стимул идти вперед всем моим поклонникам и коллегам! Вы заставляете верить в себя, — подписала фото с церемонии Гагарина в Instagram.

Многочисленные фанаты певицы поздравили ее с заслуженной наградой и восхитились женственным и элегантным образом кумира.

«Невероятно красивая»; «Наша лучшая! Наша самая главная любовь»; «Супер! Поздравляю! Заслуженно! У вас чудесный голос!»; «Вы красотка! Шикарное платье!»— написали фолловеры.

Ранее Полина Гагарина вышла в свет в классическом образе. Артистка надела белую блузку, черные широкие брюки и туфли темного цвета.

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