«Семья — лучшее, что может быть в жизни»: Исхаков высказался о разводе с Гагариной

Фото: instagram.com/isxakov

Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал предстоящий развод с певицей Полиной Гагариной.

В своем Instagram Исхаков заявил, что несмотря на заявление о разводе, которое отнесла в суд Гагарина, он продолжает верить: семья — лучшее, что может быть в жизни человека.

— Верьте в любовь и будьте счастливы, — призвал фотограф.

Подписчики в комментариях поддержали Исхакова, многие выразили сожаление и недоумение в связи с решением пары расстаться. Однако нашлись и те, кто высказались в духе «дыма без огня не бывает» и «женщина просто так не уйдет».

Ранее стало известно, что Полина Гагарина официально подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги прожили в браке шесть лет, воспитывают общую дочь Мию.

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