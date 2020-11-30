Гагарина официально подала на развод с фотографом Исхаковым

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица Полина Гагарина решила официально расстаться с мужем Дмитрием Исхаковым. Артистка подала документы на развод в мировой суд на юге-востоке Москвы.

Заявление от Гагариной приняли во вторник, 24 ноября.

Супругам предстоит встретиться на судебном участке в понедельник, 14 декабря. На этот день назначена беседа с Гагариной и Исхаковым, говорится в картотеке судебных дел.

Ранее Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. По информации СМИ, пара ждет завершения бракоразводного процесса. Официального заявления по этому поводу певица не делала. Супруги прожили в браке шесть лет, воспитывают общую дочь Мию.

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