«Можно найти жену?»: муж Гагариной захотел пойти на шоу «Холостяк»
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков готов пойти на шоу «Холостяк» вместо Тимати, чтобы найти себе новую возлюбленную. Об этом заявил сам Исхаков.
По словам 42-летнего фотографа, он бы «с радостью напросился» в реалити-шоу. Исхаков спросил у подписчиков, поможет ли «Холостяк» найти ему покладистую жену.
— 42 это уже все? Молодой дед? Пожилой юноша? Там реально можно найти жену? Таку, шоб души во мне не чаяла. Ласкову да покладисту, — написал Исхаков.
После этого заявления в комментариях активизировалась женская половина подписчиц фотографа. Некоторые из них писали, что Исхакову совсем не нужно участвовать в шоу, так как невесту он может выбрать среди своих «фолловеров».
Ранее Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. По информации СМИ, пара ждет завершения бракоразводного процесса. Официального заявления по этому поводу певица не делала. Супруги прожили в браке шесть лет, воспитывают общую дочь Мию.
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