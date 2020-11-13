«Можно найти жену?»: муж Гагариной захотел пойти на шоу «Холостяк»

Фото: instagram.com/isxakov

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков готов пойти на шоу «Холостяк» вместо Тимати, чтобы найти себе новую возлюбленную. Об этом заявил сам Исхаков.

По словам 42-летнего фотографа, он бы «с радостью напросился» в реалити-шоу. Исхаков спросил у подписчиков, поможет ли «Холостяк» найти ему покладистую жену.

— 42 это уже все? Молодой дед? Пожилой юноша? Там реально можно найти жену? Таку, шоб души во мне не чаяла. Ласкову да покладисту, — написал Исхаков.

После этого заявления в комментариях активизировалась женская половина подписчиц фотографа. Некоторые из них писали, что Исхакову совсем не нужно участвовать в шоу, так как невесту он может выбрать среди своих «фолловеров».

Ранее Исхаков подтвердил, что его больше не связывают с Гагариной никакие романтические отношения. По информации СМИ, пара ждет завершения бракоразводного процесса. Официального заявления по этому поводу певица не делала. Супруги прожили в браке шесть лет, воспитывают общую дочь Мию.

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