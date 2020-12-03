«Блюзовая блузочка»: Полина Гагарина вышла в свет классическом образе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российская певица Полина Гагарина решила сходить в кино, представ перед подписчиками в Instagram-аккаунте в классическом луке. Артистка надела белую блузку, черные широкие брюки и туфли темного цвета.

— Я с детства люблю мультфильмы, а сейчас еще и в курсе всего, что выходит, благодаря своим детям. Когда Мия услышала мой голос, которым говорит дельфин, которого еще и зовут так же, как ее, ее удивлению, восторгу и радости не было предела, — рассказала Гагарина своим фанатам.

Подписчики оценили нестареющую классику одежды своего кумира и восхитились красотой звезды отечественной эстрады: «Оделась изумительно»; «Блузка вам идет»; «Блюзовая блузочка и штанишки-клеш. Вау!»; «Какая же она стильная».

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