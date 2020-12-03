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«Императрица Ксения»: Собчак поразила подписчиков новым платьем
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Императрица Ксения»: Собчак поразила подписчиков новым платьем

Захар Чайченко

Звезды

Российская телеведущая Ксения Собчак поразила своих подписчиков в Instagram-аккаунте новым серебристым платьем. Поклонники светской львицы пришли в восторг от красоты своего кумира и отметили наряд звездной телеведущей.

— У меня антитела! Я заслужила праздники! Образ говорит сам за себя: «Праздник близко», — подписала публикацию Собчак.

Подписчики ведущей оценили ее модное платье и подчеркнули, что оно очень ей идет: «Шикарная женщина. Платье — мечта»; «Ее величество императрица Ксения»; «Мамочки, платье как у русалок».

Ранее Собчак удивилась любви россиян «натопить от души» в любом помещении, где бы они ни находились. По ее словам, она встретила первый день зимы «во всеоружии и нараспашку».

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