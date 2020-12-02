«Зовите меня Снежной королевой»: Собчак удивилась любви россиян «натопить от души» в любом помещении

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак удивилась в собственном Instagram-аккаунте любви россиян «натопить от души» в любом помещении, где бы они ни находились. По ее словам, она встретила первый день зимы «во всеоружии и нараспашку».

— В моем доме всегда стабильно +19, не более того, батареи на минималках. Зовите меня просто: Снежная королева, — написала звезда под своей публикацией.

Ранее Ксения Собчак отправилась в путешествие в один из подмосковных городов. По ее словам, поездка разочаровала ее, в частности отсутствием санитарно-гигиенических удобств. Собчак с иронией отметила, что за посещение общественного туалета можно заплатить при помощи смартфона, однако само помещение оставляет желать лучшего.

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