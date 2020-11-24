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Собчак пожаловалась на туалет в Сергиевом Посаде
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Собчак пожаловалась на туалет в Сергиевом Посаде

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о своей недавней поездке в Сергие Посад.

Как написала звезда в своем Instagram, супруг, режиссер Константин Богомолов, подарил ей экскурсию в Троице-Сергиеву лавру, которая восхитила ведущую. Собчак написала, что это «красавица, масштаб, простор, красота, иконопись 14 века».

Однако поездка в подмосковный город разочаровала журналистку, в частности, отсутствием санитарно-гигиенических удобств. Собчак с иронией отметила, что за посещение общественного туалета можно заплатить при помощи смартфона, однако само заведение оставляет желать лучшего.

— Очень бы хотелось, чтобы мы развивали туризм внутри России, сейчас же вроде самое время, — отметила Собчак.

Ранее поклонники оценили новый цвет волос Ксении Собчак.

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туалетСергиев ПосадКсения Собчак
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