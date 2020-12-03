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«Словно темное на белом»: Волочкова показала подписчикам мальдивский загар
Фото: instagram.com/volochkova_art

«Словно темное на белом»: Волочкова показала подписчикам мальдивский загар

Захар Чайченко

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала несколько фото в Instagram-аккаунте со съемок клипа на ее новую композицию. Звезда предстала перед подписчиками не в привычной для нее балетной пачке, а в нежном золотистом купальнике, розовой юбке и с характерным мальдивским загаром.

— С мальдивским загаром это фото, словно темное на белом, — подчеркнула балерина.

Кроме того, Волочкова призналась, что съемки клипа на ее новый трек продлились около восьми часов. Тем не менее звезда отметила, что эти часы были наполнены счастьем и радостью.

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Анастасия ВолочковаВолочкова#фото
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