«Словно темное на белом»: Волочкова показала подписчикам мальдивский загар

Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала несколько фото в Instagram-аккаунте со съемок клипа на ее новую композицию. Звезда предстала перед подписчиками не в привычной для нее балетной пачке, а в нежном золотистом купальнике, розовой юбке и с характерным мальдивским загаром.

— С мальдивским загаром это фото, словно темное на белом, — подчеркнула балерина.

Кроме того, Волочкова призналась, что съемки клипа на ее новый трек продлились около восьми часов. Тем не менее звезда отметила, что эти часы были наполнены счастьем и радостью.

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