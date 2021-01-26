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«За слова нужно отвечать»: Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой
Яну Рудковскую возмутили слова гостей праздника / Фото: youtube.com / Super

«За слова нужно отвечать»: Рудковская устроила скандал на юбилее Бузовой

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Яна Рудковская устроила скандал на вечеринке в честь 35-летия певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает в понедельник, 25 января, издание Super.ru в своем Telegram-канале.

Знаменитость возмутили слова одной из подруг телеведущей о неискренности российского шоу-бизнеса. После этого Рудковская взяла микрофон и сказала, что «дожила до такого возраста», когда может позволить говорить себе только правду.

— За слова нужно отвечать, а когда вы говорите — нужно думать, о чем вы говорите, — отчитала продюсер двух девушек на сцене.

Она отметила, что представители шоу-бизнеса, которые пришли на день рождения Бузовой не будут ей льстить, так как они сами многого добились в жизни.

После этого Рудковская покинула торжество.

Видео: Super.ru

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скандалОльга БузоваЯна Рудковская
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