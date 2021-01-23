«Хочу самую жестокую меру»: Рудковская объяснила, зачем Гном Гномычу судебно-психиатрическая экспертиза

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская будет добиваться реального лишения свободы для лиц, которые «оклеветали» ее сына Сашу. Об этом она сама заявила «Вечерней Москве».

Ранее адвокат Анна Бутырина сообщила, что сыну Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александру, известному как Гном Гномыч, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса против журналистов StarHit. Статья о Саше Плющенко появилась в этом электронном издании 3 мая 2020 года. В ней сообщалось, что у наследника Рудковской и Плющенко якобы синдром Аспергера. Портал ссылался на анонимный Telegram-канал «НеМалахов». После скандального инцидента Гном Гномыч обратился к президенту России с просьбой принять закон, который запретит журналистам публиковать материалы о несовершеннолетних без согласия их родителей.

— Starhit уже принесли извинения, но мы их не приняли! Мой ребенок теперь постоянно ходит по экспертизам и доказывает, что он здоровый мальчик, чтобы наказать этих людей. Слава богу, появился закон о клевете в интернете. Я хочу, чтобы компания Starhit, которая распространила на многомиллионном сайте лживую информацию, не проверив и не спросив ничего у нас, ответила, — пояснила Рудковская.

Телеведущая уточнила, что сайт не снимал статью на протяжении 10 дней, хотя она лично и ее адвокат направляли запросы. По выражению Рудковской, «они тупо рубили трафик».

— Пусть теперь отвечают. Я хочу самую жестокую меру наказания. Они должны получить за клевету реальный срок. Я надеюсь, что прокурор назначит. Это слишком далеко зашло. Это откровенная клевета, за которую, по имеющейся у нас информации, Starhit взял большие деньги, — добавила музыкальный продюсер.

Рудковская заявила, что Саша уже прошел много экспертиз и пройдет еще.

— Я трачу время вместе с ним. Повторю, я хочу самой жестокой меры наказания! Мы костьми для этого ляжем, и они это уже знают. Они понимают, что вляпались, и принесли извинения, но они рубили бабло, ни о чем не думали. Десять дней они не снимали то, что вывесили. Им сообщили, что они вывесили неправду. Одумались бы сразу — вопросов бы не было, — эмоционально прокомментировала ситуацию мать Гном Гномыча.

Фото: www.instagram.com/gnomgnomych/?hl=ru

Рудковская уверена, что семилетний ребенок абсолютно здоров. По словам женщины, ее сын у всех на виду, его каждый шаг видят:

— Он приходит в передачу к (Ивану — прим. «ВМ») Урганту, он дает интервью Алене Блин, он обращается к президенту…Это что такое? Разве он болен? — сказала собеседница «ВМ».

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