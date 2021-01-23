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«Артистов вываливают в грязи»: Королева возмутилась скандалом вокруг Пугачевой
Наташу Королеву возмутила передача про Аллу Пугачеву / Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Артистов вываливают в грязи»: Королева возмутилась скандалом вокруг Пугачевой

Юлия Курганова

Звезды

Певица Наташа Королева высказала возмущение тем, что происходит на российском телевидении. В прошлом году она сама столкнулась с травлей и тем, что измена ее мужа Сергея Глушко стала достоянием общественности.

Недавно на телеканале ТВЦ вышла передача «В тени Примадонны», которая была посвящена певице Алле Пугачевой. Данная программа возмутила многих звезд российского шоу-бизнеса, в том числе и ее молодого супруга Максима Галкина. В ней рассказали об артистах, судьбы которых якобы загубила Примадонна.

Теперь многие знаменитости хотят начать борьбу за чистоту телевидения, потому что, по их мнению, многие передачи порочат их имена. Наташа Королева полностью поддержала эту инициативу, пишет РИА ФАН.

— Ситуация с выпуском скандальных шоу на федеральных телеканалах в последнее время выглядит просто безобразно. Артистов вываливают в грязи, делают это даже без их участия или используют различные манипуляции для того, чтобы их затащить на съемочную площадку. Я не удивлена тому факту, что Максим Галкин негативно высказался о телевизионщиках, которые все время придумывают какие-то сказки про Аллу Борисовну, — сказала артистка.

Она отметила, что рада объединиться с возмущенными коллегами и бороться за чистоту телеэфиров.

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Алла ПугачеваНаташа Королеватв-программы
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