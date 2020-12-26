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Наташа Королева с Тарзаном выпустили совместную песню об измене
Сергей Глушко и Наташа Королева женаты около 20 лет / Фото: instagram.com/tarzan___official/

Наташа Королева с Тарзаном выпустили совместную песню об измене

Юлия Курганова

Звезды

Певица Наташа Королева после скандала, связанного с изменой супруга, танцора Сергея Глушко, известного как Тарзан, выпустила новую песню. Она исполнила трек дуэтом с мужем. Глушко поделился на своей странице в соцсети Instagram анонсом композиции.

Песня называется «Гори, гори», ее полная версия пока доступна только на платных ресурсах.

В треке рассказывается об измене стриптизера Королевой, которая всколыхнула общественность.

— Это энергичный танец! — написал Глушко.

Большинство пользователей отметили, что им понравилась песня и пожелали семье счастья и любви.

«Это супер. Очень рады вашим совместным песням с Наташей»; «Люблю ваши дуэты с Наташей. Наши Тарзан и Русалка всея Руси»; «Рады снова услышать Вас», — оставили комментарии пользователи.

Напомним, Тарзан публично сообщил о своей измене. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, где признался, что провел ночь с двумя девушками, пока певицы не было дома. Измена привела к серьезному конфликту, который до сих пор обсуждается в Сети.

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изменаНаташа КоролеваТарзан
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