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«Лучшее место на Земле»: Успенская похвасталась садом в Подмосковье
Фото: Пресс-служба Пятого канала

«Лучшее место на Земле»: Успенская похвасталась садом в Подмосковье

Иван Юминов

Звезды

Певица Любовь Успенская показала сад в своем загородном доме в Подмосковье.

— Лето в Москве и Подмосковье самое красивое. Пышущая зеленью природа, без изнемогающей жары и теплые вечера с видом на любимый сад, каждый цветок в котором я с любовью и трепетом выращивала — это лучшее место на Земле для меня, — рассказала артистка.

Поклонникам певицы ее огород пришелся по душе.

«Человеку всегда хорошо там, где его душа отдыхает»; «Красиво, уютно, со вкусом»; «Всех благ вам», — написали фолловеры.

Ранее сообщалось, что Успенская выиграла суд у мужа по делу о разделе имущества.

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