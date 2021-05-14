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«Могу спокойно дышать»: Успенская выиграла суд у мужа по делу о разделе имущества
Фото: instagram/uspenskayalubov_official

«Могу спокойно дышать»: Успенская выиграла суд у мужа по делу о разделе имущества

Кирилл Николаев

Звезды

Певица Любовь Успенская выиграла суд у мужа Александра Плаксина по делу разделе имущества. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По ее словам, в этом году май подарил певице невероятно хорошие новости.

— Закончились суды, вынесено решение. Я могу спокойно дышать, творить, петь и просто жить. Справедливость восторжествовала! — написала Успенская.

Ранее стало известно о том, что муж Успенской Плаксин требует половину от совместно нажитого имущества. Речь шла о миллионах долларов. Кроме того, вскрылись и махинации бизнесмена с американской недвижимостью семьи.

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раздел имуществаЛюбовь Успенскаясуд
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