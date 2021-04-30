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Муж Успенской требует половину от имущества певицы
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Муж Успенской требует половину от имущества певицы

Евгения Владимирова

Звезды

Певица Любовь Успенская и бизнесмен Александр Плаксин находятся посреди бракоразводного процесса. Недавно мужчина объявил, что претендует на половину от совместно нажитого за годы брака имущества.

Друг исполнительницы, адвокат Александр Бенхин, рассказал журналистам, что Плаксин обозначил в иске о разводе полагающуюся ему долю.

— Они давно не живут вместе, уже несколько лет. Недавно от Плаксина прилетел иск о разделе имущества. Он претендует на половину. Речь идет о миллионах долларов. Это было сделано подло, неожиданно. Адвокаты Успенской попытались связаться с его юристами, но пока безуспешно, — заявил адвокат журналистам сайта Teleprogramma.pro.

По словам Бенхина, в разделе имущества будет участвовать и та часть собственности семьи, что находится в Америке. Это, например, квартира стоимостью в несколько миллионов долларов.

— Плаксин сейчас утверждает, что это квартира его сестры, — пояснил Бенхин.

По словам адвоката, Плаксин успел провести множество махинаций, многократно оформляя и переоформляя квартиру. Так же бизнесмен поступил и с другой недвижимостью артистки.

Ранее сообщалось, что Плаксин требует отЛюбови Успенской ее загородный особняк.

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Звездные разводызвездные скандалыЛюбовь Успенская
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