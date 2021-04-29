Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Муж Любови Успенской хочет отобрать у нее загородный особняк
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Муж Любови Успенской хочет отобрать у нее загородный особняк

Евгения Владимирова

Звезды

Бизнесмен Александр Плаксин и певица Любовь Успенская находятся в процессе развода. Бывшие супруги делят нажитое за годы брака имущество. Близкие к исполнительнице источники рассказали, что Плаксин требует у бывшей супруги загородный особняк.

— Александр претендует в первую очередь на загородный дом Успенской. По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей, — рассказали близкие Успенской изданию Собеседник

Близкие звезды также сообщили, что такой ультиматум поверг Любовь Успенскую в шок.

Звезда рассталась с Плаксиным после ссоры с дочерью Татьяной, заявив, что именно бывший супруг виновен в пагубных привычках девушки.

Александр Плаксин в настоящее время находится в Америке. По словам близких Успенской, певица уже обратилась за помощью к адвокатам.

Ранее стало известно, что дочери артистки Татьяне предстоит перенести еще одну операцию.

Читайте также: «Вот и вся моя диета»: 67-летняя Любовь Успенская поделилась секретом стройности

Звездные разводыраздел имуществабывший муж
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Все мнения
О проекте