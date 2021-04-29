Муж Любови Успенской хочет отобрать у нее загородный особняк

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Бизнесмен Александр Плаксин и певица Любовь Успенская находятся в процессе развода. Бывшие супруги делят нажитое за годы брака имущество. Близкие к исполнительнице источники рассказали, что Плаксин требует у бывшей супруги загородный особняк.

— Александр претендует в первую очередь на загородный дом Успенской. По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей, — рассказали близкие Успенской изданию Собеседник

Близкие звезды также сообщили, что такой ультиматум поверг Любовь Успенскую в шок.

Звезда рассталась с Плаксиным после ссоры с дочерью Татьяной, заявив, что именно бывший супруг виновен в пагубных привычках девушки.

Александр Плаксин в настоящее время находится в Америке. По словам близких Успенской, певица уже обратилась за помощью к адвокатам.

Ранее стало известно, что дочери артистки Татьяне предстоит перенести еще одну операцию.

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