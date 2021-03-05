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Дочери Успенской предстоит новая операция на челюсти
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Дочери Успенской предстоит новая операция на челюсти

Анастасия Чанцева

Звезды

Дочери певицы Любови Успенской Татьяне Плаксиной предстоит операция на челюсти.

Певица ранее рассказывала, что ее дочь несколько лет назад повредила челюсть, катаясь на велосипеде, поэтому операция сейчас необходима. Успенская также добавила, что дочь не так давно самостоятельно смогла избавиться от наркотической зависимости, передает «Собеседник».

Напомним, что Татьяна Плаксина больше года назад поссорилась со своей матерью. Она заявила, что Успенская ее периодически унижала, поэтому она не захотела жить с ней и отправилась в США к отцу.

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