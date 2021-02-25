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«Смогла вернуть ребенка»: Любовь Успенская о своем лучшем дне рождения
Фото: Youtube / Между нами

«Смогла вернуть ребенка»: Любовь Успенская о своем лучшем дне рождения

Никита Абрамов

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Певица Любовь Успенская призналась, что ее 67-летие стало одним из лучший дней рождения. Певица обрадовалась возвращению из Америки в Москву своей дочери Татьяны Плаксиной.

По словам Успенской, они наконец-то помирились с дочерью после долгой ссоры.

— Это будет один из лучших моих дней рождения. Я рада, что смогла вернуть ребенка, и даже не мечтала, что это случится именно в день рождения. В общем, гости приезжают с Украины, из Италии, Франции, Монако. Это люди, которые меня поддержали в тяжелое время. Я закачу пир на весь мир, — рассказала певица о своем дне рождения.

Известно, что в качестве подарка матери Плаксина пишет картину, сообщает ФАН.

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