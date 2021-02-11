«Не чувствую себя счастливой»: дочь Успенской рассказала об отношениях с матерью

Фото: instagram.com/tatiana_plaksin_

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что возобновила общение со своей матерью. Она отметила, что понимает, насколько та важна для нее.

— Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Не чувствую себя счастливой по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе, — рассказала Плаксина в эфире шоу «Док-ток».

Дочь Успенской уточнила, что ей с детства хотелось, чтобы мама уделяла ей больше внимания, однако певице этого не удавалось, так как она постоянно много работала.

Ранее Любовь Успенская рассказала о новогоднем звонке от дочери. По ее словам, Плаксина позвонила ей вскоре после боя курантов.

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